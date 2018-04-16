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Kolombiya'da 12 kişi selde hayatını kaybetti

Kolombiya'da bir ay önce başlayan ilk yağmur sezonu, ülkenin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini gösteriyor.

AA | 16.04.2018 - 02:53..
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Ülke basındaki haberlere göre, Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliği (UNGRD) Genel Müdürü Carlos Ivan Marquez, yağmur sezonunun başlamasından bu yana ülkenin birçok bölgesinde nehir taşkınları ve toprak kaymalarının görüldüğünü açıkladı.

Kolombiya'da 12 kişi selde hayatını kaybetti

1077 AİLE ETKİLENDİ

Yağışların neden olduğu afetlerden 1077 ailenin etkilendiğini belirten Marquez, şimdiye kadar 12 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Marquez, ülkenin ortası ve batısını kapsayan And Dağı ve Pasifik bölgesinde nehirlerdeki su seviyesinin sürekli takip edilmesi gerektiğine işaret etti.

Hükümet, yağmur sezonu dolayısıyla Kolombiyalılara, dere, su yolları ve ırmak kenarlarından uzak durmaları çağrısı yapmıştı.

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