Kolombiya'da askeri helikopter düştü: 10 ölü

Trabzon'da pistten çıkan ve denize metreler kala dik yamaçta durabilen uçağın, bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli sahaya alınması için vinçlerle çalışmalara başlandı.

Dönem dönem yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettiren şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan yine sosyal medya hesabı üzerinden babasına seslendi.

Amerika'nın terör ordusu kurmaktan vazgeçtiğini açıklamasına rağmen; Afrin'de 200 YPG hedefi belirlendi, Mehmetçik harekete geçmek için bekliyor.

1 ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'de kurmayı planladıkları terör ordusundan vazgeçtiklerini açıkladı.

2 Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı Kardak Kayalıkları'na gelen Yunan hücum botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu arasında gergin anlar yaşandı.

3 ABD göçmenlerin yardım paketlerini imha etti Mart 2012'den Aralık 2015'e kadar olan süreçte, ABD-Meksika sınırında görev yapan Amerikalı sınır devriyelerinin göçmenler için bırakılan su ve gıda paketlerini imha ettikleri ortaya çıktı.

4 Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı CHP'nin kendi seçmeninden çalınmış bir parti olduğunu belirten Yılmaz Özdil, bu tablonun değişmesi için adaylığını açıklayan Kocasakal'ı işaret etti.

5 İtalya'da bir hakim başörtüsü olan avukatı salondan kovdu İtalya'nın Bologna kentinde bölge idari mahkemesine katılan 25 yaşındaki Asmae Belfakir isimli stajyer avukat, başörtüsünden dolayı salondan kovuldu.

6 Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu 2019 seçimleri için çalışmalarına devam eden Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün adaylık vasıflarına uygun olduğunu belirterek yeşil ışık yaktı.