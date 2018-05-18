Kolombiya’daki en büyük baraj ve hidroelektrik santral projesi Ituango Barajı'nın inşaatındaki tahliye tünelinde göçük meydana geldi.

Tahliye tünelinin göçük nedeniyle kapanmasının ardından sel baskını riski nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Cauca Nehri çevresinde yaşayan 5 bin kişi tahliye edildi.

Kolombiya’da barajda göçük: 5 bin kişiye tahliye VİDEO

12 KASABADA, 200 BİN KİŞİ YAŞIYOR

Projenin inşaatını yürüten kamu şirketi Empresas Publicas de Medellin’in yönetiminden Jorge Londono, su baskını riskine ilişkin “Tüm kurumlarla en kötü senaryolar üzerinde ortaklaşa çalışıyoruz.” dedi.

Henüz elektrik üretimine geçmeyen santralin maliyetinin 4 milyar dolar olduğu ve santralin Kolombiya’nın elektrik ihtiyacının yüzde 17’sini karşılaması öngörülüyor.

Yetkililer, olası bir su taşkınından etkilenecek Antioquia, Sucre, Cordoba ve Bolivar yönetim bölgeleri ile 12 kasabada toplam 200 bin kişinin yaşadığını açıkladı.