taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.685
USD
4,6532
EURO
5,4530
ALTIN
194,03
PETR
75,6400

Kolombiya'da başkanlık seçimi ikinci tura kaldı

Kolombiya'da ilk turu gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimleri, adaylardan yüzde 50'yi geçen olmayınca 17 Haziran'daki ikinci tura kaldı

Haber Merkezi | 28.05.2018 - 10:21..
  1. Haberler
  2. Dünya

Ülkede oy sayımı ve seçimin bütün lojistik gerekliliklerinden sorumlu devlet organı Registraduria'nın açıkladığı verilere göre adaylardan sağcı Ivan Duque, oyların yüzde 39,13'ünü alarak birinci, solcu Gustavo Petro ise yüzde 25,09'unu alarak ikinci oldu.

Kolombiya'da başkanlık seçimi ikinci tura kaldı

YETERLİ YÜZDEYE ULAŞILAMADI

Duque'nin 7 milyon 554 bin, Petro'nun 4 milyon 844 bin seçmenin oyunu aldığı birinci turda, diğer adaylardan 4 milyon 584 bin oy alan Sergio Fajardo yüzde 23,74'le üçüncü, 1 milyon 400 bin oy alan German Vargas Lleras ise dördüncü olarak ikinci tur şanslarını kaybettiler.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri ile yapılan barış görüşmelerinin başmüzakerecisi olan ve anlaşmadaki katkılarından ötürü "Barışın Mimarı" olarak tanınan Humberto de la Calle ise aldığı 398 bin oyla yüzde 2,09'da kaldı.

Kolombiya'da başkanlık seçimi ikinci tura kaldı

DE LA CALLE'DEN SEÇMENLERİNE TEŞEKKÜR

Liberal Partinin adayı De la Calle, sonuçların açıklanmasının ardından seçmenleriyle bir araya geldiği partisinin kampanya merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kolombiya'da başkanlık seçimi ikinci tura kaldı

"Ben sizlerin desteğini ve oylarını almış şanslı bir adamım." ifadesini kullanan De la Calle, seçmenlerine teşekkür etti.

Duque ve Petro'yu kutlayan De la Calle, ikinci turda yarışacak bu iki adaya Kolombiya için bir araya gelmelerini ve çalışmalarını tavsiye etti.

FARC BARIŞINA TEPKİ

2016 yılında imzalanan anlaşmayla, Kolombiya'nın en büyük solcu isyancı grubu olan FARC ile 50 yıldan uzun süredir devam eden savaşa son verilmişti.

Ancak 220 binden fazla insanın hayatına mal olan iç savaşı bitiren barış anlaşması, ülkeyi siyasi anlamda ikiye ayırdı.

Sağcı aday Duque anlaşmanın FARC üyelerine karşı çok fazla hoşgörülü olduğu görüşü üzerinden kampanya yürüttü ve eğer göreve seçilirse anlaşmanın bazı maddelerini değiştirme sözü verdi.

Eski bir gerilla olan solcu rakibi Petro ise barış anlaşmasını savunuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mahir Ünal AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Mahir Ünal AK Parti'nin oy oranını açıkladı

208
Muharrem İnce'nin korumaları vatandaşı sahneden attı

Muharrem İnce'nin korumaları vatandaşı sahneden attı

676
Pucca ve Osman Karagöz boşanıyor

Pucca ve Osman Karagöz boşanıyor

24
3. Havaalanı'nda sona doğru

3. Havaalanı'nda sona doğru

39
Cumhurbaşkanı ve Başbakan iftarda misafir oldu

Cumhurbaşkanı ve Başbakan iftarda misafir oldu

81
HDP'nin seçim vaadi: Afrin geri alınacak

HDP'nin seçim vaadi: Afrin geri alınacak

64
İsrail Türkiye'ye F-35'i engellemeye çalışıyor

İsrail Türkiye'ye F-35'i engellemeye çalışıyor

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM