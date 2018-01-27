taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.702
USD
3,7554
EURO
4,6656
ALTIN
162,95
PETR
70,4600

Kolombiya'da bombalı saldırı

Barranquilla kentindeki bir polis merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti.

AA | 27.01.2018 - 23:05..
  1. Haberler
  2. Dünya

Kolombiya'da bombalı saldırı

Ülkenin kuzeyinde, Karayip kıyılarındaki Barranquilla şehrindeki polis istasyonunu hedef alan bombalı saldırıda 4 polis yaşamını yitirirken 17'si polis 42 kişi de yaraladı.

Polislerin görev yerlerine gitmeden önce istasyonun bahçesinde toplandıkları anda meydana gelen patlamada 4 polis öldü.

Kolombiyalı yetkililerden saldırının bir terör örgütüyle bağlantılı olup olmadığına dair bir açıklama henüz yapılmadı.

Emniyet Genel Müdürü General Jorge Nieto, ülke basınına verdiği demeçte soruşturmanın devam ettiği ve saldırının failleriyle ilgili bir bilgi verilmesi için henüz erken olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınarken, sorumluların yakalanması için gerekenin yapılacağını ifade etti.

Öte yandan Kolombiya basınındaki haberlerde saldırının ardından yürütülen operasyonlarda bir kişinin gözaltına alındığı ve sorumluların yakalanması için 50 milyon peso ödül konulduğu belirtildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Bekki köyü teröristlerden temizlendi

Ali Bekki köyü teröristlerden temizlendi

110
Galatasaray'da Ndiaye kamptan ayrıldı

Galatasaray'da Ndiaye kamptan ayrıldı

27
Sınırda hendek kazan teröristler tank atışıyla vuruldu

Sınırda hendek kazan teröristler tank atışıyla vuruldu

94
TSK: 2 askerimiz şehit oldu, 11 askerimiz yaralandı

TSK: 2 askerimiz şehit oldu, 11 askerimiz yaralandı

339
ABD Rusya gerilimini arttıracak adımlar attı

ABD Rusya gerilimini arttıracak adımlar attı

61
İstanbul'da mesafeleri kısaltacak tünel açıldı

İstanbul'da mesafeleri kısaltacak tünel açıldı

49
PKK'lılara Ölürüm Türkiyem şarkısını dinletti

PKK'lılara Ölürüm Türkiyem şarkısını dinletti

264
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM