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Kolombiya'da çiftçiler düşen Google balonunu UFO sandı

Kolombiya'nın Tolima eyaletinde çiftçiler, yere çakılan bir Google internet balonunu UFO sanarak korkuya kapıldı.

14.03.2017 - 16:42
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San Luis adlı kasabadaki bir çiftçi olayı, "Dumanlar çıkıyordu ve garip bir sıvı dışarı akıyordu" diye anlattı.

Polis yetkilileri, araştırmaların ardından yere düşen nesnenin Google'ın kurduğu X adlı şirketin internet balonu olduğunu açıkladı.

Balonun neden düştüğü ise bilinmiyor.

Kolombiya'da çiftçiler düşen Google balonunu UFO sandı

"UZAY BOŞLUĞUNDAN GELEN"

X'e ait balon, kırsal bölgelerde internet bağlantı sinyalini artırmak için havada dolanıyor.

San Lui sakinleriyse, çakılan balonun çok daha "şeytani" hedefleri olduğunu düşündü.

Kolombiya'da çiftçiler düşen Google balonunu UFO sandı
Kolombiyalı bazı sosyal medya kullanıcıları, düşen nesnenin uydu olduğunu düşündü.

"UZAY ARACININ KALINTILARI SANDIK

El Tiempo yerel gazetesine konuşanlar, "Hepimiz UFO ya da bir uzay aracının kalıntıları olduğunu düşündük" diye anlattı.

Tolima'nın polis komiseri Jorge Esguerra, Twitter'da ve yerel medyada dolaşan bu nesnenin uydu olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Polis yetkilisi Esguerra, Google'ın kullandığı ve 'Project Loon'un bir parçası olduğunu söylediği teknolojik cihazın, bir balona asılı olarak dolandığını söyledi. Geçen yıl Şubat ayında yine Project Loon'a aitbir balon, Sri Lanka'daki test uçuşu sırasında, bir çay tarlasında yere çakılmıştı.

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