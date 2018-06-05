Kolombiya'da FARC gerginliği

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Koç’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Ali Koç’u telefonla arayarak tebrik etti.

2 2018 yazının en iyi festivalleri Ajandanız bu yaz boş kalmayacak zira yurt içinde ve yurt dışında nabız hızlandırıcı ve heyecan dozu yüksek birçok festival var!

3 Parkta oynayan küçük İdil pitbull saldırısına uğradı Tekirdağ'da, parkta arkadaşlarıyla oynarken bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki İdil Büyükbüce'nin yüzüne 52 dikiş atıldı.

4 Kayıp kedinin pumaya yem olduğu anlar ABD'nin Florida eyaletinde birkaç gündür kayıp olan kedinin pumaya yem olduğu kamera kayıtlarına bakıldıktan sonra ortaya çıktı.

5 Yunanistan Dışişleri Bakanı FETÖ'cüleri korumaya aldı Yunan Bakan Kotzias, ülkesinde besledikleri FETÖ'cüler için "Türkiye buradan kimseyi alamaz" açıklaması yaptı.

6 İBB sporcuları 1 sezonda 204 kupa ve madalya kazandı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetiştirdiği öğrenciler geçen sezon ulusal ve uluslararası turnuvalarda ferdi branşlarda 130 madalya, takım olarak ise 74 kupa kazandı.