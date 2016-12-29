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Kolombiya'da FARC gerillalarına af yasası onaylandı

Kolombiya’da kongre, barış anlaşması kapsamında insanlığa karşı suç işlememiş FARC gerillalarına af çıkmasına yönelik yasayı onayladı.

Ajanslar | 29.12.2016 - 14:00
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Kolombiya'da kongrenin iki kanadından birini oluşturan Temsilciler Meclisi'nde Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) gerillalarına yönelik af yasası onaylandı. Temsilciler Meclisi yasayı 117 kabul ve 3 ret oyuyla onayladı.

Kolombiya'da FARC gerillalarına af yasası onaylandı

YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İÇİN

Senato'dan da ret oyu gelmedi. Yasanın yürürlüğü girebilmesi için parlamentonun her iki kanadında çoğunluğu elinde bulunduran Devlet Başkanı ve Nobel Barış Ödül sahibi Juan Manuel Santos'un onayı gerekiyor.

Af yasası, insanlığa karşı suç işlememiş ve insan haklarını ihlal etmemiş tüm FARC gerillalarını kapsayacak. Anlaşma yaklaşık 5 bin 800 FARC gerillasının silahlarını bırakmaları ve taleplerini siyaset aracılığıyla dile getirmeleri hedefleniyor.

İLK BARIŞ ANLAŞMASI REDDEDİLMİŞTİ

Kolombiya hükümeti ile FARC gerillaları arasında maddeleri değiştirilen ikinci barış anlaşması Kasım ayı sonunda imzalanmıştı. Ülkedeki ilk barış anlaşması referanduma sunulmuş, referandumdan yüzde 50.2 oy ile hayır çıkmıştı.

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