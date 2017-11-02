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Kolombiya'da FARC lideri Londono başkan adayı olacak

Örgütün eski lideri ve siyasi partinin Başkanı Rodrigo Londono'nun devlet başkanlığına aday olacağı duyuruldu.

02.11.2017 - 04:14
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Kolombiya'da FARC lideri Londono başkan adayı olacak

Kolombiya'da silah bırakarak Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) isimli siyasi partiye dönüşen eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri yöneticileri, ülkede Mayıs 2018'de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde örgütün eski lideri ve siyasi partinin Başkanı Rodrigo Londono'nun devlet başkanlığına aday olacağını açıkladı.

Başkent Bogota'da düzenlenen basın toplantısına Pablo Catatumbo, (solda) Ivan Marquez, (ortada) ve örgütün devlet başkan yardımcılığı adayı olarak gösterdiği Imelda Daza Cortes (sağda) katıldı.

Kolombiya'da FARC lideri Londono başkan adayı olacak

Açıklamada ayrıca, partinin, devlet başkan yardımcılığına, daha önce FARC'ı gayriresmi olarak temsil etmesi için kurulan ve Kolombiya Senatosu'ndaki  oturumlara katılan "Barışın Sesleri" partisinden Imelda Daza'yı göstereceği  belirtildi.

Kolombiya'da FARC lideri Londono başkan adayı olacak

Senato adayları olarak Ivan Marquez, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Victoria Sandino, Sandra Ramirez ve Benkos Biojo'nun isimlerinin sunulduğu açıklamada, Senato'nun alt kanadı Temsilciler Meclisi adayları için ise  Bogota'dan Byron Yepes, Antioquia'dan Olmedo Ruiz, Valle del Cauca'dan Marco Leon  Calarca, Atlantico'dan Jesus Santrich, Santander'den Jairo Quintero'nun isimleri paylaşıldı.

Kolombiya'da FARC lideri Londono başkan adayı olacak

KOLOMBİYA'DA FARC İLE BARIŞ SÜRECİ

FARC 27 Ağustos'ta siyasi parti olma yolundaki ilk adımını atarak başkent Bogota'da kuruluş kongresi düzenlemişti. Eylül ayının ilk günü kongre  sona ermiş ve örgüt FARC kısaltmasını kullanmaya devam edebilmek için İspanyolca  "Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comun (Toplumun Alternatif Demokratik  Gücü)" ismini almıştı.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması  çerçevesinde silah bırakma aşamasına, bütün militanlar toplanma alanlarına  vardıktan sonra 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını Birleşmiş  Milletler (BM) Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinde ilk kez silah bırakmıştı.

Mayıs ayında sona ermesi gereken silah bırakma süreci, tarafların aldığı ortak kararla 20 Haziran'a kadar uzatılmıştı. BM'nin 2 Haziran'da FARC'ın silahlarını toplamaya hazır olduğunu açıklamasının ardından hızlanan süreçte kurum, 18 Haziran'da silahların yüzde 60'ını teslim aldığını duyurmuştu. Mesetas kentindeki La Guajira toplanma alanında yapılan ve FARC'ın son silahlarının da teslim alındığı 27 Haziran'dan sonra örgütün kırsaldaki mühimmat depoları  güvenlik güçleri nezaretinde BM gözlemcileri tarafından imha edilmeye başlanmıştı.

BM, 10 Temmuz'da bu ülkede eylül ayının sonunda görevine başlayacak ve  sivil çalışanlardan oluşacak yeni bir misyon oluşturma kararı almıştı.

Af tartışmaları ve örgüt üyelerine düzenlenen suikastların bir süre  geciktirdiği sürecin sonunda, Guajira yönetim bölgesine bağlı Fonseca kenti  kırsalındaki Pondores toplanma alanında yapılan ve Santos'un katıldığı törenle  örgütün silahlarının yüklü olduğu son konteyner de kamptan çıkarılmıştı.

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