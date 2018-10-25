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Kolombiya'da öğrencilerden 72 saatlik grev

Kolombiya'da yönetimin eğitim görevlileri içi verdiği sözlerin yerine getirilmesi için grevler başladı.

AA | 25.10.2018 - 06:31..
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Kolombiya'da, hükümetin geçen yıl öğretim görevlileri ile varılan anlaşmanın tamamının uygulanmasını isteyen akademisyenler ülke genelinde yürüyüşler düzenledi.

ÖNCE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ GREV YAPTI

Hükümetin yükseköğretime ayırdığı bütçenin artırılması talebiyle 10-21 Ekim tarihlerinde eğitimde genel grevin yaşandığı Kolombiya'da bu kez akademisyenler bir günlük greve gitti.

Başkent Bogota'nın yanı sıra Bucaramanga, Cali, Cartagena, Armenia, Medellin kentlerinde, bazı öğrenci gruplarının da desteğiyle toplanan akademisyenler, protesto yürüyüşleri yaptı.

Kolombiya'da öğrencilerden 72 saatlik grev

ÖĞRENCİLERDEN 72 SAATLİK GREV

Kolombiya'nın Bogota kentinde, öğretim görevlilerinin bir günlük grevinin ardından bu kez de üniversite öğrencileri; hükümetin yükseköğretime ayırdığı bütçenin artırılması talebiyle 72 saatlik açlık grevine gitti.

Kolombiya'da öğrencilerden 72 saatlik grev

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