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Kolombiya'da otobüs heyelan altında kaldı: 13 ölü

Ülkenin güneyindeki Pasto ile Tumaco kentleri arasındaki otoyolda yaşanan toprak kaymasında yolcu otobüsünde can verenlerin sayısı 13'e çıktı.

AA | 23.01.2018 - 07:10..
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Ulusal Karayolu Güvenliği Ajansı Direktörü Alejandro Maya, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, olayda ölen aralarında 7 aylık bir bebeğin de bulunduğu 13 kişi için büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Kolombiya'da otobüs heyelan altında kaldı: 13 ölü

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

RCN televizyonuna konuşan Narino Valisi Camilo Romero ise bölgedeki arama çalışmalarının Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliği (UNGRD) ekiplerinin desteğiyle sürdüğünü ifade etti.

Kolombiya'da otobüs heyelan altında kaldı: 13 ölü

Sağanağın etkili olduğu bölgede, otoyolun "Şeytan Burnu" olarak bilinen kesiminde meydana gelen toprak kayması bir yolcu otobüsünü vadinin içine sürüklemişti.

Kurtarma ekipleri, felakette aralarında iki kadın ve iki çocuğun da bulunduğu 10 kişinin cesetlerine ulaşmış, arama çalışmalarına havanın kararması ve yağış nedeniyle ara verilmişti.

Kolombiya'da otobüs heyelan altında kaldı: 13 ölü

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