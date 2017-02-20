Kolombiya'da patlama

Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa, boğa güreşlerinin yapıldığı Santamaria'nın çok yakınında, yerel saatle 11.40 sıralarında gerçekleşen patlamada 23 polis ve bir sivilin yaralandığını, 1 polisin de yaşamını yitirdiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından, John Herrera isimli 1 polisin hayatını kaybettiğini duyuran Penalosa, olayın faillerinin yakalanacağını, boğa güreşlerinin de devam edeceğini ifade etti.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay sonrası yaralanan 23 polis ve bir sivil, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.



Bölgede bulunan bazı iş yerlerinin de zarar gördüğü patlama sonrasında polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.



Olayın meydana geldiği yer ve çevresi güvenlik güçlerince tamamen kapatıldı.



Bölgede başka patlayıcı olma ihtimaline karşı bomba imha ekipleri aramalarını sürdürürken, polis tüm şehirde helikopter destekli arama çalışması yapıyor.



Bogota'da 4 yıl aradan sonra 23 Ocak'ta, Santamaria'da başlayan boğa güreşleri protesto edilmiş, ilk hafta çıkan olaylarda yaralananlar olmuştu.