Kolombiya'da sel 154 kişinin canını aldı

Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'da aşırı yağış yüzünden oluşan sel ve toprak kayması felakete yol açtı.

Kolombiya'da sel felaketi GALERİ

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Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Putumayo'daki sel felaketinde 154 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kayıp sayısının hala tam belirlenemediği felakette yaklaşık 200 kişinin de yaralandığını belirten Santos, Kolombiya Silahlı Kuvvetlerinin 2 binden fazla asker, 4 helikopter ve 5 uçakla arama kurtarma ve yardım çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Santos, çevredeki şehirlerden sağlık desteğinin sağlanmaya başlandığını ifade ederek, Peru, Panama ve İspanya'ya destek açıklamalarından dolayı teşekkür etti.

Ayrıca Santos, bölgedeki idarecilerle bir araya gelerek yardım planı hazırlayacaklarını bildirdi. İnsani yardım, yaralıların tedavisi ve hayatını kaybedenlerin cenazelerinin defnedilmesi için gerekli süreci başlatacaklarını açıklayan Santos, bölgede zarar gören altyapı hizmetlerinin de yeniden sağlanması için çalışıldığını vurguladı.

Kolombiya'nın güneyindeki Mocoa şehrinde gece aniden bastıran yağmurlar, Mocoa, Mulato ve Sancoyaco nehirlerinin taşmasına neden olmuş, 17 mahalle sular altında kalmıştı.