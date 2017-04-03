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Kolombiya'da sel felaketinden ölenlerin sayısı 250'yi geçti

Devlet Başkanı Santos, ölen 254 kişiden 44'ünün çocuk olduğunu söyledi.

03.04.2017 - 09:17
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sel

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ülkenin güneybatısındaki Putumayo yönetim bölgesinde meydana gelen sel ve heyelan felaketinde ölenlerin sayısının 254'e yükseldiğini açıkladı.

Santos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu heyelanlar nedeniyle Mocoa kentinde bazı mahallelerin yok olduğunu, göçük altından şimdiye kadar 254 kişinin cesedinin çıkarıldığını belirtti.

44 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ölenler arasında 44 çocuğun bulunduğuna işaret eden Santos, binden fazla asker ve polisin katılımıyla bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Göçük altındaki son kişi çıkarılana kadar çalışmaların devam edeceğine dikkati çeken Santos, Mocoa'yı tekrar inşa etmek için yatırım yapılacağı sözü verdi.

Kolombiya Kızılhaçı, felaket sırasında birbirini kaybeden aile üyelerine yardımcı olduklarını, bölgeye gönderilen gıda yardımının da dağıtıldığını açıkladı.

BÖLGEYE ELEKTRİK DE VERİLEMİYOR

Şiddetli yağış ve yolların heyelan nedeniyle kapalı olması, arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Bölgeye elektrik de verilemiyor.

Bölgede etkili olan şiddetli yağışlar, Mocoa, Mulato ve Sancoyaco nehirlerinin taşmasına neden olmuş ve cumartesi günü erken saatlerde meydana gelen heyelanlar, Mocoa kentindeki bazı mahallelerin haritadan silinmesine yol açmıştı.

Ekvador ve Peru sınırında yer alan Putumayo yönetim bölgesinin başkenti olan Mocoa'da 45 bin kişi yaşıyor.

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