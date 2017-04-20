taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.804
USD
3,6689
EURO
3,9387
ALTIN
150,85
PETR
53,0700

Kolombiya'da toprak kayması: 17 ölü

Kolombiya’nın Caldas yönetim bölgesinin başkenti Manizales’te meydana gelen toprak kaymasında 17 kişi hayatını kaybetti.

20.04.2017 - 08:33
  1. Haberler
  2. Dünya

Ülkenin orta kesimlerindeki Caldas yönetim bölgesinin başkenti Manizales'te aşırı yağışların neden olduğu toprak kaymasında ölenlerin sayısı 17'ye çıkarken, bölgede halen kayıp olan 8 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

YOĞUN YAĞIŞ VAR

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da bölgede devam eden yoğun yağış dolayısıyla Manizales'e gecikmeli olarak ulaşabildi.

80 EV ETKİLENDİ

"Acil durum" ilan edilen bölgede incelemelerde bulunan Santos, yaklaşık 80 evin toprak kaymasından etkilendiğini ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.

Manizales Belediye Başkanı Jose Octavio Cardona ise yaptığı açıklamada, kente gece boyunca bir ayda yağabilecek yağmurun düştüğünü kaydetti.

Bu arada, toprak kaymasından 25 mahallesi etkilenen Manizales'in bazı bölgelerine elektrik, su ve doğalgaz verilemiyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: PKK bayrağı sallayan AGİT temsilcisi olabilir mi

Erdoğan: PKK bayrağı sallayan AGİT temsilcisi olabilir mi

44
İbrahim Erkal'ın dosyası cinayet masası bürosunda

İbrahim Erkal'ın dosyası cinayet masası bürosunda

9
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkel suçluluk psikolojisi içinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkel suçluluk psikolojisi içinde

33
Yunanistan'dan FETÖ'cü askerler hakkında karar

Yunanistan'dan FETÖ'cü askerler hakkında karar

11
Cumhurbaşkanı Erdoğan El-Cezire'ye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan El-Cezire'ye konuştu

51
Fox News ünlü yorumcusu O’Reilly ile yollarını ayırdı

Fox News ünlü yorumcusu O’Reilly ile yollarını ayırdı

8
Yarış atının ameliyatına iki profesör girdi

Yarış atının ameliyatına iki profesör girdi

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM