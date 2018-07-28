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Kolombiya'daki karteller narkotik köpeğinin peşinde

Kolombiya'da rekor seviyede uyuşturucu yakalayan narkotik köpeği, en büyük kartellerden Urabenos'un hedefi oldu.

Haber Merkezi | 28.07.2018 - 01:18..
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Urabenos, adeta yıllardır başlarına bela olan narkotik köpeği Sombra'yı öldürene 64 bin dolar (312 bin TL) vereceğini açıkladı. Sombra (Gölge) sadece son görevinde 10 ton uyuşturucu yakaladı.

Kolombiya'daki karteller narkotik köpeğinin peşinde

KARTELLERİN BELALISI OLDU

Kolombiya'da yıllarca rekor miktarda uyuşturucu madde yakalatan bir narkotik köpeği güvenliği konusundaki kaygılar nedeniyle geri bir göreve çekildi.

İstihbarat kaynakları, Kolombiya'nin en güçlü suç şebekesi Urabenos adlı uyuşturucu çetesinin, son olarak 10 tona yakın kokainlerini yakalatan Sombra (Gölge) adlı köpeği öldürene 70 bin dolar ödül vadettiğini söylüyorlar.

Sombra çetenin güçlü olduğu bölgeden alınarak Bogota Havalimanı'nda görevlendirildi.

Kolombiya'daki karteller narkotik köpeğinin peşinde

GÖLGE'YE GÜVENLİK ATANDI

Uluslararası Bogota Havalimanı çetenin çok etkili olmadığı güvenli bir alan sayılıyor ama yine de narkotik polisi işi şansa bırakmıyor. Sombra'ya artık göreve çıktığında bakıcısı dışında, güvenliğini sağlayacak polisler de tahsis ediliyor.

6 yaşındaki Sombra şimdiye kadar Kolombiya'nın Atlas okyanusu sahilindeki limanlarında görev yapıyordu.

Kolombiya'daki karteller narkotik köpeğinin peşinde

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