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Kolombiya'daki sel faciasında ölü sayısı artıyor

Kolombiya'nın Mocoa şehrinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 293'e çıktı.

06.04.2017 - 10:26
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Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Mocoa'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısının 293'e yükseldiğini duyurdu.

Santos, ülkenin güneyindeki yönetim bölgesi Putumayo'nun başkenti Mocoa'daki sel felaketine ilişkin son bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

195 CENAZE AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Kolombiya Devlet Başkanı Santos, "Maalesef afette kaybettiğimiz insanların sayısı artmaya devam ediyor. Ölü sayısı 293 oldu. 195 cenaze ailelerine teslim edildi." dedi.

Kolombiya'daki sel faciasında ölü sayısı artıyor

Santos, afette yaralı sayısının 332 ulaştığını, 119 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

467 KAYIPTAN 153'Ü BULUNDU

Santos ayrıca sel felaketinde kaybolan 467 kişiden 34'ünün hayatını kaybettiğini, 119'unun sağ bulunduğu dile getirdi.

Kolombiya'daki sel faciasında ölü sayısı artıyor

Bu arada Santos, sosyal medya hesabından, Birleşik Arap Emirlikleri'ne felaketin ardından yaptığı yardım için teşekkür etti.

Kolombiya'daki sel faciasında ölü sayısı artıyor

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