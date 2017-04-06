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Tüpgazlı araba icat eden Türk - 1978

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1 Siirt'te parçalanmış kız çocuğu cesedi bulundu Siirt'te parçalanmış halde bir ceset bulundu. Cesedin bir kız çocuğuna ait olduğunu tespit edildi.

2 İranlı kadınların sınır dışı edilmesini AYM durdurdu 6 İranlı kadına konsomatrislik yaptıkları için verilen sınır dışı kararı Anayasa Mahkemesi tarafından durduruldu.

3 Sofya Havalimanı ihalesi iptal edildi Bulgaristan Hükümeti, Sofya Havalimanı'nın işletilmesi ile ilgili olan ihaleyi iptal etti.

4 Kolombiya'daki sel faciasında ölü sayısı artıyor Kolombiya'nın Mocoa şehrinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 293'e çıktı.

5 Sevimli kurbağaların eğlenceli dünyası Endonezyalı fotoğraf sanatçısı Tanto Yensen, kurbağaları doğal yaşam alanlarında görüntüledi.

6 Sofralarda kanser önlemi Sağlıklı bireylerin kanserden korunmak için tüm yaşam alışkanlıklarının gözden geçirmesi gerekir.