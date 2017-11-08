taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.895
USD
3,8674
EURO
4,4867
ALTIN
159,48
PETR
63,4300

Kolombiya'daki selde 4 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'nın Corinto şehrinde bastıran sağanak yağışta nehrin taşması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

08.11.2017 - 23:49
  1. Haberler
  2. Dünya

Kolombiya'da ki selde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin kaybolduğu ve 29 kişinin de yaralandığı ortaya çıktı.

Kolombiya'daki selde 4 kişi hayatını kaybetti

 

DEVLET BAŞKANI AÇIKLADI

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Corinto kentinde aniden bastıran yağmur nedeniyle nehrin taştığını ve 4 kişinin öldüğünü açıkladı.

Santos, Cauca yönetim bölgesindeki Corinto kenti kırsalında La Paila Nehri'nin taşması sonucu meydana gelen afet sonrası bölgede incelemelerde bulundu.

Burada basın mensuplarına bilgi veren Santos, taşkında 2'si kadın, 1'i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin yaralandığını, 18 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Kolombiya'daki selde 4 kişi hayatını kaybetti

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Arama kurtarma ve destek çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaşan Santos, kayıp sayısının değişebileceğini ifade etti.

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliğininden (UNGRD) yapılan yazılı açıklamada 246 kişinin etkilendiği afet sonrası bölgede altyapı hizmetlerinin yeniden sağlanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), aynı bölgede 4 gün önce yaşanan nehir taşkınlarından 6 bin kişinin etkilendiğini kaydetmişti.

İKİNCİ YAĞMUR SEZONU DEVAM EDİYOR

Kolombiya'da eylül ayının ortalarında başlayan ikinci yağmur sezonu tüm ülkede etkili olmaya devam ediyor.

Yılın ilk altı ayında Mocoa ve Manizales kentleri başta olmak üzere Kolombiya'nın birçok bölgesinde ilk yağmur sezonundaki yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 370'ten fazla kişi hayatını kaybetmiş onlarca kişi kaybolmuştu.

İlginizi Çekebilir
Katar Kuveyt'te askeri ataşelik açtı
Katar'ın Kuveyt'te açtığı askeri ataşeliğin açılışı, Genel Kurmay Başkanı Ganim Şahin el-Ganim tarafından gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapımız herkese açık
Elon Musk'la görüşen Cumhurbaşkanı, teknoloji alanında hedeflere ulaşmak için ileri gitmenin yollarını aramak gerektiğine vurgu yaptı.
ABD, Küba'ya yaptırımları genişletiyor
ABD yönetimi, Küba’ya yönelik ekonomik yaptırımlarını artırma kararı aldı.
Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı
Terör örgütü DEAŞ'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Fransa Ulusal Cephe Partisi lideri Le Pen'in artık dokunulmazlığı yok.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM