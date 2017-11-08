Kolombiya'daki selde 4 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'da ki selde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin kaybolduğu ve 29 kişinin de yaralandığı ortaya çıktı.

DEVLET BAŞKANI AÇIKLADI

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Corinto kentinde aniden bastıran yağmur nedeniyle nehrin taştığını ve 4 kişinin öldüğünü açıkladı.

Santos, Cauca yönetim bölgesindeki Corinto kenti kırsalında La Paila Nehri'nin taşması sonucu meydana gelen afet sonrası bölgede incelemelerde bulundu.

Burada basın mensuplarına bilgi veren Santos, taşkında 2'si kadın, 1'i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin yaralandığını, 18 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Arama kurtarma ve destek çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaşan Santos, kayıp sayısının değişebileceğini ifade etti.

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliğininden (UNGRD) yapılan yazılı açıklamada 246 kişinin etkilendiği afet sonrası bölgede altyapı hizmetlerinin yeniden sağlanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), aynı bölgede 4 gün önce yaşanan nehir taşkınlarından 6 bin kişinin etkilendiğini kaydetmişti.

İKİNCİ YAĞMUR SEZONU DEVAM EDİYOR

Kolombiya'da eylül ayının ortalarında başlayan ikinci yağmur sezonu tüm ülkede etkili olmaya devam ediyor.

Yılın ilk altı ayında Mocoa ve Manizales kentleri başta olmak üzere Kolombiya'nın birçok bölgesinde ilk yağmur sezonundaki yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 370'ten fazla kişi hayatını kaybetmiş onlarca kişi kaybolmuştu.