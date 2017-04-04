Kolombiya'daki selde ölenlerin sayısı 273 oldu

Santos, şehir merkezindeki kriz masasında yetkililerle yaptığı toplantının ardından, basın mensuplarına kentteki son durumu aktardı.

Hayatını kaybeden 273 kişiden 193’ünün kimliklerinin belirlendiğini kaydeden Santos, şu ana kadar 100 cenazenin de ailelerine teslim edildiğini söyledi.

Santos, toplam 262 yaralıdan 70’inin Mocoa dışındaki hastanelere nakledildiğini ve 27 yaralının da halen şehirdeki hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

YENİ BİR SEL BEKLENMİYOR

Yeni bir sel beklenmediğini ifade eden Santos, Hava Kuvvetlerinin bölgedeki tüm nehirlerde gözlemlerde bulunduğunu aktardı.

Ayrıca selzedelerin, barınma ve yiyecek ihtiyaçlarının okullarda karşılandığına dikkati çeken Santos, bu binaları bir an önce öğrencilerin kullanmaya başlamasını sağlamak istediklerini belirtti.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları ordu, sivil savunma ve gönüllü kuruluşların katılımıyla devam ediyor.

Bölgede etkili olan şiddetli yağışlar, Mocoa, Mulato ve Sancoyaco nehirlerinin taşmasına neden olmuş ve cumartesi günü erken saatlerde meydana gelen heyelanlar, Mocoa kentindeki bazı mahallelerin haritadan silinmesine yol açmıştı.

Ekvador ve Peru sınırında yer alan Putumayo yönetim bölgesinin başkenti olan Mocoa'da 45 bin kişi yaşıyor.