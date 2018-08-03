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Kolombiya'daki şiddet olaylarında 260 bin kişi öldü

Kolombiya'da 60 yılda gerilla hareketiyle bağlantılı şiddet olaylarında 260 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA | 03.08.2018 - 04:55..
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Kolombiya Ulusal Tarihi Bellek Merkezi, cinayet, katliam ve terörist saldırılar dahil ülkede 60 yıl süren şiddet olaylarında yaşamını yitirenlerin  sayısına ilişkin en kapsamlı sayımı içeren bir rapor yayınladı.

15 BİN 700 CİNSEL SALDIRI

Uzmanların, yüzlerce enstitünün yardımı ve 10 binden fazla belgenin tetkiki sonucu elde ettiği bulgular, ülkede 60 yılda yaşanan şiddet olaylarında  260 bin kişinin öldüğünü ortaya koydu.

Raporda, bu dönemde kaybolan 80 bin kişinin büyük bölümünden haber alınamadığı, yaşamını yitiren 260 bin kişiden 37 bininin kaçırıldığı, 15 bin 700'ünün cinsel saldırıya uğradığı ifade edildi.

Şiddet olaylarında ölenlerin büyük bölümünü sivillerin oluşturduğu, katillerin çoğunluğunun Marksist gerillalar ya da gerillalar le savaşan paramilis  gruplar olduğuna işaret edildi.

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