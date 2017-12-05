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Kolombiyalı olimpik milli halterci öldürüldü

Milli halterci Mosquera, bir gece kulübünde çıkan tartışmada silahla vurularak hayatını kaybetti.

AA | 05.12.2017 - 02:50..
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Colombia Reports internet sitesinin yerel basına dayandırdığı habere göre, Mosquera, ülkenin batısındaki Valle Del Cauca eyaletinin Palmira şehrindeki bir gece kulübünde tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü.

Edwin Mosquera'nın silahlı saldırıda önce dizinden yaralandığı, ardından da başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği belirtildi.

Kolombiyalı olimpik milli halterci öldürüldü

Kolombiya Halter Federasyonu yetkilileri, federasyonun resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada olayı doğrularken, sporcunun ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

KATİLLERİ İHBAR EDENE 2 BİN 500 DOLAR ÖDÜL

Emniyet güçleri, Mosquera'nın katilinin yakalanması için bilgi sağlayacaklara 2 bin 500 dolar para ödülü verileceğini açıkladı.

Brezilya'nın Rio kentinden düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyatları'nda 69 kiloda podyuma çıkan sporcu, genel sıralamada 7'nci olmuştu. 32 yaşındaki halterci, Rio Olimpiyatları öncesinde ABD'nin Houston kentinde düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı.

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