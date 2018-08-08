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Kolombiya'nın yeni devlet başkanı Duque göreve başladı

Kolombiya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Ivan Duque, yemin ederek görevine hızlı bir başlangıç yaptı.

AA | 08.08.2018 - 09:46..
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Kolombiya'nın son 70 yıllık tarihinde en genç devlet başkanı olan 42 yaşındaki Duque için 10'u devlet başkanı olmak üzere 17 ülkeden gelen üst düzey temsilcilerin de katıldığı bir yemin töreni düzenlendi.

"HEPİMİZ YASA DIŞI GRUPLARLA SAVAŞMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİK"

Törende konuşan Duque, ülkedeki suç, uyuşturucu kaçakçılığı grupları ve diğer silahlı ve isyancı gruplara yönelik tavrının sert olacağını belirterek, "Hepimiz yasa dışı gruplarla savaşmak için bir araya geldik." dedi.

Kolombiya'nın yeni devlet başkanı Duque göreve başladı

"DÜZELTMELER YAPACAĞIZ"

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile varılan barış anlaşmasında "düzeltmeler yapacağı" sözünü de veren Duque, “Kolombiya'da en az 260 bin kişinin öldüğü, yaklaşık 60 bin kişinin kaybolduğu ve milyonlarca insanın yerinden edildiği bir çatışmanın ardından kurbanların gerçekleri, adaleti, tazminatları aldığından emin olmak için düzeltmeler yapacağız." ifadelerine yer verdi.

Kolombiya'nın yeni devlet başkanı Duque göreve başladı

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE SAYGILI BİR KÜLTÜR İNŞA ETMELİYİZ"

Duque konuşmasında, "Bizler, hukukun üstünlüğüne saygılı bir kültür inşa etmek zorundayız." sözlerine yer verdi. Devlet Başkanı seçiminin, 17 Haziran'da yapılan ikinci turunda Ivan Duque yüzde 53,98, rakibi Gustavo Petro ise yüzde 41,81 oranında oy almış ve seçim sonuçlarına göre ülkenin yeni Devlet Başkanı Ivan Duque olmuştu.

Görevi sona eren eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve FARC lideri Rodrigo Londono'nun 26 Eylül 2016'da Cartagena kentinde beyazlar giyerek tüm dünyanın önünde imzaladıkları barış anlaşmasına referandumda az bir farkla "hayır" çıkmıştı.

Kolombiya'nın yeni devlet başkanı Duque göreve başladı

Yapılan değişikliklerin ardından tarafların Havana'da 12 Ekim 2016'da yeniden vardıkları barış anlaşması, 24 Kasım'da başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda imzalanmıştı. Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile varılan barış anlaşması çerçevesinde, 21 Temmuz'da, 8 eski gerilla Kongrede yemin ederek siyasi hayata adım attı.

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