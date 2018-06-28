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Koltuk için parti kurdular deyip İP'den istifa ettiler

İYİ Parti'den milletvekili aday adaylığı için görevini bırakan Menteşe İlçe Başkanı Muhsin Erdem ve 11 yönetici, "Koltuğa yapışmak için elinden geleni yapıyorlar." diyerek istifa ettiklerini bildirdi.

Haber Merkezi | 28.06.2018 - 14:23..
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Muğla’da İYİ Parti tarafından vekil adayı gösterilmeyen Menteşe İlçe Başkanı Muhsin Erdem ve 11 yönetici, istifalarını yaptıkları yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, herkesin kendi düşüncesini ifade edebildiği bir siyasi ortam fikriyle yola çıktıklarını vurgulayan İlçe Başkanı ve yöneticiler, il yöneticilerinin zihniyetinin ‘Ben yaptım oldu’ olduğunu söyledi.

Koltuk için parti kurdular deyip İP'den istifa ettiler


"KOLTUĞA YAPIŞMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYORLAR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Parti yönetim kademesinde gördüğümüz, parti kurulmadan herkesin siyasi hesaplar içine girdiğidir. Nitekim bunun sonucu da ‘Yüzde 51’le cumhurbaşkanı olacağım’ diye çıkılan bu yolda, Türkiye genelinde milletvekilliği listelerinde ‘Bazı kişilere diyet borcu ödenecek’ diye bir sürü hata yapılıp, yüzde 7 oranında kalınmasıdır. Bizlere seçim öncesi ‘koltuk sevdalısı’ diyenler şuan da ‘Yüzde 7 oy oranıyla başarılıyız’ deyip koltuğa yapışmak için elinden geleni yapmaktadırlar. Sanki bu millet matematik bilmiyor.”

Koltuk için parti kurdular deyip İP'den istifa ettiler

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI İÇİN GÖREVİNİ BIRAKMIŞTI

Genel merkez tarafından sıralamaya konulmayan Muhsin Erdem, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etmişti.

24 Haziran seçimleri için, CHP ve Saadet Partisi’yle ittifak yapan  İYİ Parti, aldığı  yüzde 9,96’lık oy oranıyla 43 milletvekili çıkarabildi.

Partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de, yüzde 7,29’da oy oranına ulaşmıştı.

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