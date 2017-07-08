Koluna ilaç enjekte eden hemşire 3 gün sonra öldü

Geçen çarşamba akşamı Kepez İlçesi Karşıyaka Mahallesi 3910 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında meydana gelen olayda, evde gün boyu temizlik yapan hemşire Gülşen Yamanol'un telefonlara cevap vermemesi üzerine eve gelen eşi Hasan Yamanol, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

KOLUNDA ENJEKTÖRLE YATAKTA HAREKETSİZ YATARKEN BULDU

İtfaiyenin yardımı ile balkondan eve giren polis, Yamanol'u kolunda enjektörle yatakta hareketsiz yatarken buldu. Ambulans ile çalıştığı hastaneye götürülen Gülşen Yamanol yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, koluna küçük tüpler halinde 5 morfin ve çeşitli ilaçlardan enjekte ettiği ortaya çıktı.

3 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI, HAYATINI KAYBETTİ

3 gün yoğum bakım ünitesinde tedavi gören Yamanol, bu sabaha karşı kurtarılamadı. Otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Yamanol'un cenazesi, işlemlerin ardından Serik İlçesi'nde toprağa verilecek.