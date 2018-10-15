Komana Antik Kenti'nin tarihi 1300 yıl geriye gitti

Tokat'taki Komana Pontika Antik Kenti'nde 10 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarının bu yılki bölümü tamamlandı.

Bu yıl Hamamtepe'nin üst kısmında Bizans dönemi yapılarının altında yürütülen kazılarda, antik kentin bilinen tarihinden bin 300 yıl öncesine ait Helenistik dönem yerleşimine dair izlere rastlandı.

Buluntular arasındaki en çarpıcı olanlar Ege Denizi'nde bulunan Girit Adası üzerindeki Knossos Kenti'ne ait MÖ 3. yüzyıl sikkesi, adak terrakottaları (pişmiş toprak), siyah firnisli (vernik) Attika seramikleri ve olası 5. yüzyıl Efes seramiği.

"ANTİK KENTİN TARİHİ 1300 YIL GERİYE GİTTİ"

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas, "Bu yılki kazılarda Helenistik dönem yerleşimine dair izlere rastlandı. Bu da antik kentin tarihini bin 300 yıl geriye götürmektedir. Bu izler hem mimari kalıntıları hem de arkeolojik buluntuları içermektedir. Bugüne kadar yalnızca yüzeyde ve çok az sayıda rastlanılan bu tür buluntuların arkeolojik kontekstlerde ortaya çıkması, Komana'nın Mitridat Krallığı'nın kült merkezi olarak karakterini ortaya koyacaktır" dedi.





KOMANA PONTİKA ANTİK KENTİ

Kaynaklara göre, Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika, Ana Tanrıça Ma'ya adanmış kutsal bir alandı.

Aynı zamanda ticaret merkezi olan bölge, o dönemde kutsal alanda düzenlenen festivaller, zengin pazar yeri ve kenti çevreleyen verimli arazisiyle Anadolu'nun tüm bölgelerinden ziyaretçi çekiyordu.

ODTÜ, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tokat Valiliği tarafından desteklenen Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, Orta Karadeniz yöresinin klasik çağ kenti Komana Pontika'nın konumunu belirlemek ve kentsel dokusunu anlamak amacıyla 2004 yılında uygulamaya konulmuştu.

Gümenek Hamamtepe bölgesindeki yüzey araştırmalarının ardından antik kentin gün yüzüne çıkartılması için kazı çalışmaları 10 yıl önce başlatılmıştı.