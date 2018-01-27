Komandolar Afrin'e dualarla uğurlandı

Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütleri PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ’e yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı için Şırnak’tan komando takviyesi yapıldı.

Şırnak Akçay 6'ncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'ndan yaklaşık 300 asker, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan törenle uğurlandı.

Törene, Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, Cizre İlçe Müftü Vekili Tahir Küliken katıldı.

Tümgeneral Tarakçı'nın askerleri selamlanması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

"BU GÖREV HERKESE NASİP OLMAZ"

Burada konuşan Tümgeneral Tarakçı, vatan savunmasının kutsal bir görev olduğunu hatırlatarak, "Kahraman evlatlarım. Bu kutlu yolda, bu azimli yolda, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğünü tehdit eden düşman unsurlara karşı atılan bu adımda, sizler de bölgemizden görev almış durumdasınız. Mutlu ve bahtiyar olun. Bu görev herkese nasip olmaz. Ailelerinize, büyüklerinize, sevdiklerinize bizden selam iletin. Allah’ın izni ile tek bir yumruk olarak gideceksiniz, tek bir yumruk olarak geri geleceksiniz. Hiç kimseyi kayıp vermeden, bu vatanın ve bu milletin bölünmez bütünlüğü için hizmet edecek, gerekirse göğsünüzü siper edecek bu toprakları elde etmenin, bu topraklara müdahale etmenin, bu topraklarda at koşturmanın ne demek olduğunu bütün düşman alemine göstereceksin. Sizler bizim öncülerimizsiniz. Müteakiben sizin arkanızdan bizler de geleceğiz ve oralarda görev yapmayı Allah inşallah bize nasip edecek. Bu milletin dirliğini, birliğini ve beraberliğini bozmaya niyet eden her türlü elin nasıl kırıldığını bütün dünya görecektir." dedi.

Cizre Kaymakamı Faik Arıcan ise "Şu anda çok daha önemli bir göreve seçildiniz. Allah’ım sizleri korusun, bu yolda muzaffer kılsın. Bu görev devletimiz için milletimiz için, ezanı susturmamak için, bayrağımızı indirmemek için yapılan bir mücadeledir. İnşallah bu mücadelede hep beraber başarılı olacağız. Allah’ım sizlere güç, kuvvet versin, var olun, sağ olun, her zaman başarılı olun" diye konuştu.

KOMANDO MARŞI OKUNDU

Yapılan konuşmaların ardından askerler, hep bir ağızdan komando marşını okudu.

Cizre İlçe Müftü Vekili Tahir Küliken tarafından göreve gidecek askerler için dualar okundu. Komandolar bir elini duaya kaldırırken, diğer ellerinde esas duruş vaziyetinde silah tutarak okunan duaya protokol ile birlikte eşlik etti.

"ÇOK BASİT BİR GÖREV OLACAK, GÖRECEKSİNİZ"

Selamlama töreni öncesi hep birlikte alkış tutan askerlere moral veren Tümgeneral Tarakçı, "Çok daha zorlu görevleri burada yaptınız. Burada yaptığınız görevlerden çok daha basit görev olacak, göreceksiniz. Kendinize dikkat edin. Birliğinizi, dirliğinizi muhafaza edeceksiniz. Birliğini sapa sağlam götüreceksin ve sapa sağlam getireceksin. Allah’a emanet olun" dedi ve tüm askerlerin elini tek tek sıktı. Uçak ile sınır bölgesine gönderilen askerlerin Afrin operasyonunda görev alacağı belirtildi.