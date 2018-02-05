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Komandolar Afrin'e uğurlandı

Bir tabur komando, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere yola çıkmadan önce, aileleriyle vedalaştı.

AA | 05.02.2018 - 14:35..
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Komandolar Afrin'e uğurlandı

Siirt'te bir tabur komando, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere bölgeye gitti.

Komandolar Afrin'e uğurlandı

Komandolar Afrin'e uğurlandı GALERİ

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Siirt Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama törenine Vali Ali Fuat Atik, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Belediye Baskan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek ve asker aileleri katıldı. Komandoların eş ve çocuklarıyla vedalaşması sırasında duygusal anlar yaşandı.

Komandolar Afrin'e uğurlandı

"SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR"

Eşini uğurlayan Zeynep Yıldız, "Üzüntülüyüm ama söz konusu vatan ise gerisi teferruattır. Eşimi buradan uğurladım onu burada bekleyeceğim. Allah'a emanet olsun. Allah emanet ettiklerimizin kıymetini daha iyi bilir." dedi.

Damla Demirci, Afrin'e gidecek eşlerini Allah'a emanet eklerini belirterek, "Gözleri arkada kalmasın, buradayız ve onları bekliyoruz. Hepsi Allah'a emanet olsun." ifadesini kullandı.

Komandolar Afrin'e uğurlandı

"HER ŞEY VATAN VE MİLLET İÇİN"

Komandolar ise ise vatan ve millet için harekata katıldıklarını belirterek, "Heyecanlı ve gururluyuz. Allah böyle bir kutsal görevi herkese nasip etsin. Hayırlı şehadetler nasip etsin. Arkamızda güzel insanları bırakıyoruz ama bizi merak etmesinler. Her şey vatan ve millet için." diye konuştu. Askerler daha sonra bindikleri uçakla görev yerlerine uğurlandı.

Komandolar Afrin'e uğurlandı

Komandolar Afrin'e uğurlandı

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