Komandolar dualarla Afrin'e gitti

Türk Silahlı Kuvvetleri, YPG'yi Afrin'den temizlemek ve sivil halkı huzura kavuşturmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na devam ediyor.

YPG KISKAÇ ALTINDA

F-16, tank ve obüslerle bölgeye kıskaç altına alan TSK operasyonun 6. gününde 303 teröristi etkisiz hale getirdi.

200 KOMANDO BÖLGEYE GİTTİ

Sınırın sıfır noktasına sevkiyatlar devam ederken Bingöl'de 200 komando, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere bölgeye gitti. Komandolar, Bingöl Havalimanı'nda düzenlenen törenle uğurlandı.