Komandolar Hatay'da

Muğla Bodrum'da denizde yapılan temizleme çalışmasında cam, plastik şişe, teneke kutu, plastik boru ve sandalye gibi çeşitli atık çıkarıldı.

Değerli bazı madenleri ve radyoaktif ışınları tespit etmek için kullanılan araçtır.

Nazımiye kırsalındaki operasyonda dere yatağı içerisinde 338 biksi mühimmatı, 7 askı kayışı ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Jandarma Teğmen Özlem Gören, terörle mücadele kararlılık mesajı vererek, "Eli hamurdan çok silah tutan kadınlarız biz, hem dağda hem evde temizlik yapabiliriz" dedi.

1 Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum Özel hayatıyla ilgili ilk kez konuşan Karamollaoğlu, İngiliz olan eşinin Müslüman olup Türk vatandaşlığı aldığını söyledi.

2 Venezuela'da paralar pul oldu Venezuela, değerini hızla kaybeden para birimi Bolivar nedeniyle zor günler geçiriyor. Hiperenflasyon yaşanan ülkede para, matbaalardan çıkan kağıtlardan daha değersiz hale geldi.

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4 Cinderes'te çatışmalar başladı Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın 47. gününde Cinderes’in merkezinde çatışmalar yaşanıyor. Cinderes tepesinin temizlenmesiyle operasyon hız kazandı.

5 Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde CHP'li Selina Doğan, doğum gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çekilen sanatçıları biat etmekle suçladı.

6 G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek Galatasaray yönetimi, sarı-kırmızılı takımı büyük bir maddi yükten kurtaracak 5 maddelik plan hazırladı. Bunların içinde en önemlisi ise oyuncuların kendi vergilerini kendilerinin ödeyecek olması.