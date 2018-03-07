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Komandolar Hatay'da

Zeytin Dalı harekatına destek amacıyla Suriye sınırındaki konuşlu birliklere destek amacıyla gönderilen komando birlikleri Hatay’a ulaştı.

AA | 07.03.2018 - 17:13..
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Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri Hatay'a geldi. Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

SINIR BİRLİKLERİNE TAKVİYE

Harekat kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinden gönderilen komandolar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. Zırhlı Personel Taşıyıcılarına (ZPT) bindirilen komandolar sınır birliklerine sevk edildi.

Komandolar Hatay'da

Komandolar Hatay'da

Komandolar Hatay'da

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