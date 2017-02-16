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Komandolar Karadeniz yaylalarında operasyona çıktı

Komandolar, Tokat'ta PKK'nın kış üstlenmesini önlemek için Ordu ve Sivas sınırındaki Karadeniz yaylalarında operasyon yapıyor.

16.02.2017 - 15:55
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Tokat’ta Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ile Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığı, bölücü terör örgütü mensuplarına karşı operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

SIĞINAKLARA OPERASYON YAPILDI

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Nevşehir Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ile JÖH Tabur Komutanlığınca; Bölücü Terör Örgütü mensupları ile kullanabileceği sığınak, barınak, depo ve yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası ile yayla evlerinin kontrolü maksadıyla, keşif/gözetleme faaliyeti icra edildi.

Komandolar Karadeniz yaylalarında operasyona çıktı

YAYLALARDA GECE GÜNDÜZ OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

PKK’nın kış üstlenmesini önlemek için komandolar, Ordu ve Sivas sınırında Karadeniz yaylalarında gece gündüz operasyon yapıyor.

Komandolar Karadeniz yaylalarında operasyona çıktı

Komandolar Karadeniz yaylalarında operasyona çıktı

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