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Komandolar Kokozer Dağı'na Türk Bayrağı dikti

Kuzey Irak/Zap bölgesinde PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyon devam ediyor.

28.10.2017 - 12:26
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Komandolar Kokozer Dağı'na Türk Bayrağı dikti

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyi/Zap bölgesinde operasyonlar sürüyor. Gerçekleştirilen operasyonlarda, PKK'lı onlarca terörist etkisiz hale getiriliyor.

9 YIL SONRA YENİDEN OPERASYON

21 Şubat 2008'de başlayan ve 29 Şubat 2008'e kadar süren Güneş Operasyonu'ndan 9 yıl sonra ilk kez Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri, 16 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda örgüt elemanını etkisiz hale getirdi.

Komandolar Kokozer Dağı'na Türk Bayrağı dikti

KOKOZER DAĞI'NDA HAKİMİYET SAĞLANDI

Komandolar, teröristlerin sızma yaptığı nokta olan Kokozer Dağı'nda ise hakimiyet sağladı. Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Kokozer Dağı'na Türk Bayrağı diken askerlerin fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

Komandolar Kokozer Dağı'na Türk Bayrağı dikti

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