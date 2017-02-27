Komandolar MPT-76'larla PKK'ya nefes aldırmıyor

YERLİ ÜRETİM SİLAHLAR

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya karşı büyük bir mücadele yürüten komandolar, yerli üretim olan ve önemli özellikleri bulunan Milli Piyade Tüfeği MPT-76'yı kullanıyor.

-20'DE PKK'LI AVI

Hakkari'nin yüksek tepelerinde sıcaklığın -20'ye kadar düşmesine rağmen mücadeleye ara vermeyen komandolar, PKK'nın havanlı saldırılarına karşı ASELSAN tarafından üretilen Serhat Havan Tespit Radarı'nı kullanıyor.

Bu radar, PKK'lılar tarafından atılan havanın noktasını anında belirleyerek atış birliklerine koordinat veriyor. Sarp ancak stratejik bir noktaya kurulan Şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Çevik üs bölgesine mühimmat ve lojistik destek, kesintisiz ve hızlı şekilde helikopterlerle yapılıyor.

ÇOK SERİ VE HAFİF

Milli Piyade Tüfeği projesini 40 uzman 2 yıl boyunca 3 ayrı ekipte rekabet halinde çalışarak tasarladı. Silah vuruş yüzdesi çok yüksek, hafif ve kısa olan, öldürücü etkisi olan, NATO rail sayesinde her türlü aparatı taşıyabilen MPT TSK'ya teslim edildi.

TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLAMIŞTI

MPT 76, çimento, çamur, yağmur, kar ve buz gibi çevre koşullarının ve şartların olumsuz olduğu her durumda test edildi ve testlerin tamamından başarıyla geçmişti.

Milli Piyade Tüfeği MPT 76'nın testleri