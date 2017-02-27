Komandolar sınırdaki dağlarda PKK'yı temizledi

Komandolar, son olarak Çukurca, Yüksekova ve Kuzey Irak'ın kesişim noktası olan Hisar Dağı'nı teröristlerden temizledi.

Hisar Dağı'nda, Türkiye- Irak sınırının sıfır noktasındaki 68'inci sınır taşı yanına, Şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Çevik'in adının verildiği üs bölgesi kuruldu.

İLK KEZ AMFİBİ DENİZ PİYADELERİYLE BİRLİKTE OPERASYON YAPIYORLAR

Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'ndaki komandolar, terörle mücadele için özel olarak eğitiliyor. Her türlü hava koşulunda örgüte yönelik şok operasyonlar yapan komandolar, yine Türkiye'nin en gözde birliklerinden olan ve İzmir Foça'dan gelen Amfibi Deniz Piyadeleriyle birlikte operasyonlar yürütüyor. Temizlenen bölgelerde terör örgütü PKK alan hakimiyetini kaybederken, hakim bölgelere Mehmetçik üs bölgesi kuruyor. En küçük bir hareketlilikte komandolar, havadan ve karadan 30 dakikada olay yerine müdahale edebiliyor.

GECE HAREKATIYLA PKK'LILARIN TEPESİNE İNDİLER

Hakkari bölgesinde terörün belini kırarak dağların hakimi olan Dağ ve Komando Tugayı birlikleri Yüksekova, Çukurca ve Irak sınırını belirleyen Hisar Dağı'nda da operasyon yaptı. 21 Ekim 2016'da Hisar Dağı'nın teröristlerden temizlenmesi için Piyade Yüzbaşı Özgür Çevik komutasında bir bölük gece yarısı baskınıyla PKK'lı teröristlerle sıcak temasa girdi. Yoğun çatışmaların sabaha kadar sürdüğü Hisar Dağı'nda, 52 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, Piyade Yüzbaşı Özgür Çevik, bir keskin nişancı terörist tarafından şehit edildi.Hisar Dağı'nın temizlenmesinin ardından Şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Çevik üs bölgesi kuruldu. Kurulduktan sonra havan, doçka ve uzun namlulu silahlarla saldırıya uğrayan üs bölgesinde 1'i Amfibi Deniz Piyadesi olmak üzere 8 şehit verildi.

BASYAN, AVAŞİN VE ZAP KAMPLARINA HAKİM NOKTA

Komandolar tarafından temizlenen Hisar Dağı'nda 2400 rakımlı noktaya kurulan üs bölgesi PKK'lı teröristlerin hareket alanı kapatıldı. Üs bölgesi Türkiye ile Irak'ın sınırını belirleyen 68 numaralı sınır taşının yanına kuruldu. PKK'nın Basyan, Avaşin ve Zap kampaları bu üs bölgesinden Aselsan üretimi ASIR termal kamerası, ACAR kara gözetleme radarı, mikro/mini İHA'lar ve diğer teknolojik cihazlarla gece gündüz izleniyor. Teröristlerin bölgede bulunan mağaralarını da brandalarla kamufle ettikleri bu cihazlarla yapılan izlemelerde tespit edildi.

MİLLİ PİYADE TÜFEĞİ İLK OLARAK BU BİRLİĞE VERİLDİ

Terörle mücadelede önemli bir görev alan Dağ ve Komando Tugayı'nın silahları da özel. Yerli üretim ve önemli özellikleri bulunan Milli Piyade Tüfeği MPT-76, Hakkari'de ilk olarak bu birliğe verildi. Öte yandan PKK'lı teröristlerin sık sık havanla saldırdığı Şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Çevik üs bölgesine Aselsan tarafından üretilen Serhat havan tespit radarı kuruldu.

Bu radar, PKK'lılar tarafından atılan havanın noktasını anında belirleyerek atış birliklerine koordinat veriyor. Sarp ancak stratejik bir noktaya kurulan Şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Çevik üs bölgesine mühimmat ve lojistik destek, kesintisiz ve hızlı şekilde helikopterlerle yapılıyor. Öte yandan bölgeye yapılan sevkiyat kolilerinin içinde içinde Mehmetçiğe moral veren mektuplar çıkıyor. Son olarak Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Konya Şubesi, kendilerine vatandaşlardan, öğrencilerden ulaşan mektupları üs bölgesine gönderdi. Kolilerden çıkan duygu yüklü mektuplar da yine aynı duyguyla askerler tarafından mevzide okundu.