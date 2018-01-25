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Komandolar 'Zeytin Dalı Harekatı'na uğurlandı

Tunceli'deki Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında görevli 2 tabur komando, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için bölgeye uğurlandı.

AA | 25.01.2018 - 18:06..
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Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında görevli bir grup asker, beraberlerindeki komutanları eşliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak için Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için Pertek Feribot İskelesi'ne geldi.

Komandolar 'Zeytin Dalı Harekatı'na uğurlandı

KOMANDOLAR DUALARLA UĞURLANDI

2 tabur komandodan oluşan askerler, feribotla Elazığ'a geçip buradan Afrin'e hareket edecek.

Komandolar "Zeytin Dalı Harekatı"na uğurlandı - GALERİ

Mehmetçikler, iskeleden Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel tarafından uğurlandı.

Uğurlama öncesi askerlerle kucaklaşan Sonel, askerlere hitaben yaptığı konuşmada, kahraman Mehmetçik ile gurur duyduklarını ifade etti.

Komandolar 'Zeytin Dalı Harekatı'na uğurlandı

BU MEMLEKET KOLAYLA KAZANILMADI

Tunceli 4. Komando Tugayı'nda görevli askerlerin Afrin'de olduğunu aktaran Sonel, şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman Mehmetçiklerimiz, Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepiniz kıymetlilerimizsiniz. Tunceli 4. Komando Tugayımız şu an Afrin'de. Bu vesileyle onlara da kolaylılar diledim. Allah yar ve yardımcıları olsun. Birazdan sizler de oraya gidiyorsunuz. Bu memleketimiz kolay kazanılmadı. İçte ve dışta halen hainler var. Bu hainlerle mücadelemiz aralıksız devam ediyor, son noktaya kadar da devam edecek. Biz sizleri çok seviyoruz. Dualarımız her zaman sizlerle. Allah'a emanet olun. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Yolunuz açık olsun."

Komandolar 'Zeytin Dalı Harekatı'na uğurlandı


Sonel, uğurlamanın ardından beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ile Pertek ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

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