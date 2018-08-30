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Komandolardan Zeybek gösterisi

Kastamonu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde komandolar Zeybek oynadı. Halk ilgiyle izledi.

DHA | 30.08.2018 - 13:25..
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Kastamonu'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Törene Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Komandolardan Zeybek gösterisi VİDEO

KOMANDOLAR ZEYBEK OYNADI

Kutlamaların sürprizi ise Kastamonu Jandarma Komando Birliği'nden er ve erbaşların halk oyunları gösterisi oldu. Zeybek oynayan komandolar, ilgiyle izlenirken, büyük alkış aldı. Sıcak havaya rağmen gösteriyi sonuna kadar izleyen Kastamonulular, komandoların tören yürüyüşü sırasında ise 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı.

Komandolardan Zeybek gösterisi



Komandolardan Zeybek gösterisi

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