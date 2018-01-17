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Komandoların Afrin'e uğurlandığı anlar

Afrin'e girmek için Suriye sınırına giden komandolar, birliklerinden dualarla uğurlandı. Bu sırada zırhlı araçlarda Mehter Marşı çalıyordu.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 07:49..
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Komandoların Afrin'e uğurlandığı anlar

Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine büyük bir darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, şimdi de Amerika destekli teröristleri etkisiz hale getirmek için geri sayıma geçti.

AFRİN'E DOĞRU...

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarının kontrolünde bulunan Afrin'e girmeye hazırlanan Mehmetçik, birliklerinden silah arkadaşlarınn dualarıyla uğurlandı. Bu sırada Mehter Marşı'nın çaldığı da duyuldu.

Komandoların Afrin'e uğurlandığı anlar VİDEO

O anlara ait görüntüler, @KirpiveKobra_ hesabından yayınlandı.

Komandoların Afrin'e uğurlandığı anlar

Komandoların Afrin'e uğurlandığı anlar

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