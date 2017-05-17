Komandoların zorlu askeri eğitimleri

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kurulu Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, sadece komando olmak isteyenlere eğitim verilen bir merkez. Komando İhtisas Kursu olarak verilen eğitimlere gönüllük esasına göre katılım sağlanıyor.

DÜNYANIN EN ZORLU ASKERİ EĞİTİMLERİNİ ALIYORLAR

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen ve Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulunda verilen Komando İhtisas Kursu'nun ikinci aşaması olan "Kara komando harekatı"nda komando adayları, sarp araziler, derin kanyonlar ve bazen bellerine kadar gelen suyun içinden geçerek, senaryo gereği düşmanı hiç beklemedikleri anda yok etti.

GÖNÜLLÜ KOMANDOLAR ZORLU TESTEN GEÇİYOR

Sadece subay ve astsubayların başvurabildiği kursa gönüllü olarak girilse de kursiyerler, komando olmak için uzun, bir o kadar da çetin bir süreçten geçmek zorunda.

Ansızın geliyor düşmanı hiç beklemediği anda yok ediyorlar VİDEO

KURSUN EN ZOR HAFTASI: KARA KOMANDO HAREKATI

Okulda şubat ayında gerçekleştirilen "Derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı"nın ardından kursiyerler, kursun en zor safhası olarak görülen "Kara komando harekatı"na katıldı. Kursiyerlerin teknik ve taktik özelliklerini geliştirmek amacıyla yapılan harekatta, komando adaylarının zorlu doğa koşullarında dayanıklılıkları test edildi.

40 KİLOLUK TEÇHİZATLA EĞİTİM

Harekat gereği sırtlarındaki 40 kilogramlık yük ve teçhizatlarıyla yüzlerce kilometre yol yürüyen kursiyerler, 2 bin 922 metre yükseklikteki Dedegöl Dağı'na tırmandı, kanyon içerisinde bellerine kadar gelen suda ilerledi. Yaklaşık 2 ay süren harekat, kursiyerlerin safha boyunca öğrendiklerini sergilediği tatbikatla sona erdi.

İŞTE KOMANDOLARIN ZORLU EĞİTİMİNDEN FOTOĞRAFLAR