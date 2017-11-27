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Komandoların zorlu eğitim süreci

Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımında, Foça Jandarma Komando Okulu'nda verilen ağır ve zorlu eğitimden görüntüler yer aldı.

AA | 27.11.2017 - 11:49..
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Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesaplarından, Foça Jandarma Komando Okulunda verilen ağır ve zorlu eğitimden görüntülerin yer aldığı klip paylaşıldı.

SOKAK ÇATIŞMALARI, ARAZİ OPERASYONLARI

"Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi" başlığıyla paylaşılan klip, şair Mehmet Akif Ersoy'un "Sahipsiz olan memleketin batması haktır/Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır" dizeleriyle başlıyor.

Sokak çatışmalarından açık arazi operasyonlarına kadar jandarma komandolara verilen zorlu eğitimlerden görüntülere yer verilen klipte, jandarma komandolarının "güvenilir" ve "daima hazır" olduklarına vurgu yapılıyor.

Komandoların zorlu eğitim süreci VİDEO

AA
Komandoların zorlu eğitim süreci

AA
Komandoların zorlu eğitim süreci

AA
Komandoların zorlu eğitim süreci

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