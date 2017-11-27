Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesaplarından, Foça Jandarma Komando Okulunda verilen ağır ve zorlu eğitimden görüntülerin yer aldığı klip paylaşıldı.
SOKAK ÇATIŞMALARI, ARAZİ OPERASYONLARI
"Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi" başlığıyla paylaşılan klip, şair Mehmet Akif Ersoy'un "Sahipsiz olan memleketin batması haktır/Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır" dizeleriyle başlıyor.
Sokak çatışmalarından açık arazi operasyonlarına kadar jandarma komandolara verilen zorlu eğitimlerden görüntülere yer verilen klipte, jandarma komandolarının "güvenilir" ve "daima hazır" olduklarına vurgu yapılıyor.
Komandoların zorlu eğitim süreci VİDEO