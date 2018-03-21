Komiserliğe geçiş sınavında usulsüzlüğe 14 gözaltı kararı

Kendisini evine bırakan polislere ateş eden kişi yakalandı

1 Siparişlere yetişemeyen Skoda yeni fabrika kuracak Alman Volkswagen grubu markalarından Skoda, artan siparişlere yetişebilmek için yeni bir fabrika kurma planları yapıyor.

2 Uçakta cam kenarına oturmak gribe engel oluyor ABD'li bilim insanları uçak yolcularının gribe yakalanmaması için cam kenarında oturması gerektiğini belirledi.

3 Almanlar kaygılı: Türkiye Afrin'de ne yapacak TSK'nın Afrin'i teröristlerden temizlemesinin ardından Alman Deutsche Welle, "Türkiye bundan sonra nasıl bir yol izleyecek?" ve "Türkiye Afrin’de ne yapacak?" sorularını sormaya başladı.

4 İsrail Suriye'deki nükleer tesisi vurduğunu kabul etti İsrail ordusu, 2007 yılında Suriye'de şüpheli bir şekilde bombalanan El Kibar nükleer santralinin kendileri tarafından vurulduğunu kabul etti.

5 Rodrigues'ten Tolga'ya destek: En iyisini yaptı Rodrigues, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin son dakikalarında kaçırdığı golle saç baş yolduran Tolga Ciğerci'ye sahip çıktı.

6 Osmanlı İmparatorluğu ve kültürel hayat Osmanlı Devleti'nin, birden fazla milleti bünyesinde barındırdığını düşündüğümüzde kültürel zenginlik açısından önem arz etmektedir.