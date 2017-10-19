Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşmelerinde Maliye Bakanı Naci Ağbal, engelli ve malullerin matrahı 90 bin lirayı geçmeyen otomobilleri ÖTV'siz almasını öngören maddeye ilişkin bilgi verirken CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal araya girdi.

Naci Ağbal ve Orhan Sarıbal arasındaki sözlü tartışmaya diğer AK Parti ve CHP milletvekillerinin dahil olması üzerine komisyonda tansiyon yükseldi.

"SEN SAÇLARINI TARAMYI ÖĞREN"

Ayağa kalkan AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, CHP'li Sarıbal'a, "Sen saçlarını taramayı öğren. Sen çapaklarınla ve saçlarını taramadan buraya geliyorsun. Bak, ne dediğimi anladılar. Dün terbiyesizlik yaptın. Burunla oynamak ne demek terbiyesiz. Herkes anladı ne dediğimi herkes anladı" diye bağırdı.

Komisyonda 'saçlarını tara' tartışması VİDEO

"BENİM SAÇLARIM TARA, SEN KENDİN TARA"

Bunun üzerine Orhan Sarıbal, Beyribey'e "Sen tara, senin taranmaya ihtiyacın var benim değil. Benim hiç taramaya ihtiyacım yok. Senin ihtiyacın var. Benim saçlarım çok doğal. Sen kendin tara. Kimseye terbiyesizlik yapmadım. Sen yapıyorsun terbiyesizliği" dedi.

DİĞER VEKİLLER ARAYA GİRDİ

Birbirlerinin üzerine yürüyen Sarıbal ve Beyribey'i araya giren milletvekilleri sakinleştirdi.