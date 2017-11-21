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Komondor köpeğinin özellikleri nedir

Komondor, cesur, dikkatli ve kendisine güvenen bir yapıya sahip olan, sürü gütmekte başarılı bir köpek ırkıdır.

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Komondor köpeği iriliği ve 20-27 santimetrelik taranmayan tüyleriyle bilinir. Ağırlığı 52-60 kilo arasında değişir. Ortalama 10-12 yaşına kadar yaşar.

Sürü gütmekte başarılı olan bu ırktaki köpekler, kendine güvenen, korumacı ve sadık hayvanlardır. Bir tehdit unsuru olmadıkça sakin ve arkadaş canlısıdırlar. Fakat tehdit varsa canı pahasına kavga eder. Büyüdüklerinde çok büyük ve güçlü oldukları için yavruyken eğitim alması tavsiye edilir.

Komondor köpeğinin özellikleri nedir

Komondorların kürkünde oluşan düğümlerin elle açılması gerekir. Islanan kürklerinin kuruması bazen günler alabilir. Bu cinsin özelliği olan tüyleri onları vahşi hayvanlardan korur. Tüyleri neredeyse hiç dökülmez.

Komondor cinsi köpekler çok fazla egzersiz ihtiyacı duyduğu için arazide yaşamaları daha uygun olur.

Komondor köpeğinin özellikleri nedir

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