Komorlar Birliği: Fransa önünde diz çökmeyeceğiz

Doğu Afrika ülkesi Komorlar Birliği, 21 Mart’ta Fransız himayesi altındaki Mayotte adasına yasa dışı giren ve sınır dışı edilen Komorlar vatandaşlarını kabul etmeme kararı almıştı.

Dün Fransa’nın Komorlar Birliği için vize işlemlerini dondurma kararı almasıyla Fransa ve Komorlar Birliği arasındaki diplomatik kriz büyüyor.

"DİZ ÇÖKMEYECEĞİZ"

Komorlar Birliği Devleti Dışişleri Bakanı Souef Mohamed El-Amine yaptığı açıklamada, “Fransa’nın bu kararı, Fransa’nın dost ülke olup olmadığı konusunda tereddütleri olanlar için apaçık bir cevap. Fransa önünde diz çökmeyeceğiz.” dedi.

FRANSA ZARAR EDECEK

Komorlar Birliği’nin Fransa’nın aksine her zaman diyaloğu tercih ettiğine dikkat çeken El-Amine, Fransa’nın güçlü bir ülke olabileceğini ancak kendilerinin hukuka uygun davranmaya devam edeceklerine vurgu yaptı. Fransa’nın ve hava yolu şirketlerinin kararın ardından zarar göreceğini hatırlattı.

MÜLTECİ KRİZİ YAŞANIYOR

Komorlar Birliği Ulaştırma Bakanlığının, 21 Mart itibari ile Fransa himayesi altında olan Mayotte adasına yasa dışı yollardan giren ve sınırdışı edilecek Komorlar vatandaşı mültecilerini geri kabul etmeyeceği kararını açıklamıştı.

Buna karşın Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, dün Komorlar Birliği’nin 21 Mart kararına tepki göstererek Fransa’nın, Komorlar Birliği için vize işlemlerini dondurma kararı aldığını duyurdu.

Fransız Bakan, Komorlar Birliği’nin 21 Mart kararından geri adım atana denk, hiçbir Komorlar vatandaşının Mayotte, Reunion adalarına ve Schengen bölgesine girişi için vize verilmeyeceğini açıklamıştı.