Kompany'nin babası Belçika'nın ilk siyahi belediye başkan

Ülkede dün yapılan yerel seçimlerde Brüksel Başkent Bölgesi'ne bağlı Ganshoren'de belediye başkanı seçilen 71 yaşındaki Kompany, 2006'dan beri aktif olarak siyasetle ilgileniyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyet'inden Belçika'ya göç eden Kompany, aynı zamanda makina mühendisi.

KOMPANY'EN MESAJ: "GEÇ DE OLSA BU BİR İLERLEME"

Babasının başarısını "tarihi" olarak nitelendiren oğul Kompany, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, "Seninle gurur duyuyoruz baba. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Belçika'ya 1975'te göçmen olarak geldin. Şimdi seçmenlerinin güvenini alarak, Belçika'nın ilk seçilmiş siyahi belediye başkanı oldun. Geç de olsa bu bir ilerlemedir. Tebrikler." ifadelerini kullandı.