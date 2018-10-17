taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6777
Euro
6.56895
Altın
1221.845
Borsa
98466.42
Gram Altın
223.139

Kompany'nin babası Belçika'nın ilk siyahi belediye başkan

Belçika milli takımı ve Manchester City'nin yıldız savunma oyuncusu Vincent Kompany'nin babası Pierre Kompany, Belçika'nın ilk siyahi belediye başkanı seçildi.

AA | 17.10.2018 - 05:30..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Ülkede dün yapılan yerel seçimlerde Brüksel Başkent Bölgesi'ne bağlı Ganshoren'de belediye başkanı seçilen 71 yaşındaki Kompany, 2006'dan beri aktif olarak siyasetle ilgileniyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyet'inden Belçika'ya göç eden Kompany, aynı zamanda makina mühendisi.

Kompany'nin babası Belçika'nın ilk siyahi belediye başkan

KOMPANY'EN MESAJ: "GEÇ DE OLSA BU BİR İLERLEME"

Babasının başarısını "tarihi" olarak nitelendiren oğul Kompany, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, "Seninle gurur duyuyoruz baba. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Belçika'ya 1975'te göçmen olarak geldin. Şimdi seçmenlerinin güvenini alarak, Belçika'nın ilk seçilmiş siyahi belediye başkanı oldun. Geç de olsa bu bir ilerlemedir. Tebrikler." ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konsolosluk konutundaki su kuyusu ve garaj aranacak

Konsolosluk konutundaki su kuyusu ve garaj aranacak

28
Azerbaycan'ın Türkiye'ye yatırımları 20 milyar dolar olacak

Azerbaycan'ın Türkiye'ye yatırımları 20 milyar dolar olacak

51
Trump FED başkanından rahatsız

Trump FED başkanından rahatsız

17
Şair Bahaettin Karakoç vefat etti

Şair Bahaettin Karakoç vefat etti

6
Çin'de giyilebilir ve yıkanabilir nanojeneratör üretildi

Çin'de giyilebilir ve yıkanabilir nanojeneratör üretildi

11
Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

8
20 gram altın bilezik için 5 ton kaya işleniyor

20 gram altın bilezik için 5 ton kaya işleniyor

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM