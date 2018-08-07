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Komplo teorisyeni Alex Jones'a sosyal medya engeli

Facebook, iTunes ve Spotify, komplo teorisyeni Alex Jones'un ve Jones'un markası InfoWars'un yüzlerce yayınını platformlarından kaldırdı.

AA | 07.08.2018 - 01:07..
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Apple'dan yapılan açıklamada, komplo teorisyeni Alex Jones'un ve Jones'un markası InfoWars'un yayınlarının, iTunes'dan ve yayın akışı uygulamalarından kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada "nefret söylemine hoşgörü gösterilmediği" ifadesini kullanıldı.

FACEBOOK SAYFASI KALDIRILDI

Facebook InfoWars'un sayfasını, "nefret söylemi" nedeniyle platformundan kaldırdığını duyururken, müzik veri ve akış servisi Spotify, BBC'ye "The Alex Jones Show"u yayın akışı listelerinden çıkardığı açıklamasını yaptı.

Komplo teorisyeni Alex Jones'a sosyal medya engeli

"11 EYLÜL ABD PLANI" DEMİŞTİ

ABD'de 11 Eylül saldırılarını, Washington yönetiminin planladığına dair komplo teorileri nedeniyle yaygın biçimde eleştirilen Jones, 2012'de Sandy Hook İlkokulu saldırısında öldüğü açıklanan çocukların oyuncu olduğunu iddia etmişti.

Saldırının kurbanı 2 çocuğun ailesi Jones'a iftira davası açmıştı.

YouTube da temmuz ayında, 2,4 milyondan fazla takipçisi olan Jones'un kanalından 4 videoyu kaldırmıştı.

Jones, kaldırılan videoların bazılarında Avrupa'ya giden Müslüman göçmenleri eleştiriyordu.

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