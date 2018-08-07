Komplo teorisyeni Alex Jones'a sosyal medya engeli

Facebook, iTunes ve Spotify, komplo teorisyeni Alex Jones'un ve Jones'un markası InfoWars'un yüzlerce yayınını platformlarından kaldırdı.

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Atatürk ve Galata Köprüleri trafiğe kapatılacak

İstanbul'da Haliç üzerindeki köprüler, bakım ve onarım çalışması ve deniz trafiği nedeniyle bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak.