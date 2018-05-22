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Komşu aileler levyeyle birbirine girdi

Şanlıurfa'da komşu iki aile arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada başına demir levye ile vurulan Salih B. yaralandı.

DHA | 22.05.2018 - 21:32..
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Akşam saatlerinde Türk Meydanı Mahallesinde meydana gelen olayda, birbirleriyle komşu Emrah G. ile Salih B., arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

BAŞINA LEVYEYLE VURDULAR

Kısa sürede tartışma büyüyerek her iki ailenin fertlerinin katılmasıyla demir levye ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında levye ile başına vurulan Salih B., kanlar içerisinde yere yığıldı.

Komşu aileler levyeyle birbirine girdi

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri yaralanan Salih B.'yi ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste müdahale edilen Salih B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kavgaya karışan Mehmet G. ile oğlu Emrah G.'yi gözaltına alındı.

Komşu aileler levyeyle birbirine girdi



Komşu aileler levyeyle birbirine girdi

Komşu aileler levyeyle birbirine girdi

Komşu aileler levyeyle birbirine girdi

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