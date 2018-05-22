Komşu aileler levyeyle birbirine girdi

Akşam saatlerinde Türk Meydanı Mahallesinde meydana gelen olayda, birbirleriyle komşu Emrah G. ile Salih B., arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
BAŞINA LEVYEYLE VURDULAR
Kısa sürede tartışma büyüyerek her iki ailenin fertlerinin katılmasıyla demir levye ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında levye ile başına vurulan Salih B., kanlar içerisinde yere yığıldı.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri yaralanan Salih B.'yi ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste müdahale edilen Salih B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kavgaya karışan Mehmet G. ile oğlu Emrah G.'yi gözaltına alındı.