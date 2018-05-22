Komşu aileler levyeyle birbirine girdi

Beşiktaş'ta taksici ile minibüsçü arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

1 Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi Sakarya'da AK Parti'den milletvekili adayı olan Eski Dünya Şampiyonu Motosikletçi Kenan Sofuoğlu partisindeki toplantıya Lamborghini marka otomobiliyle gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

2 Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın Meral Akşener ile birlikte MHP'den ayrılarak İyi Parti'yi kuran Yusuf Halaçoğlu, milletvekili listesine giremedi.

3 Taksici şiddetine uğrayan kadın o anları anlattı Taksicinin kendisine önce küfür ettiğini sonra da kafa attığını belirten Canan Ay, darp raporu alarak şikayetçi olduğunu söyledi.

4 CHP'de en yaşlı ve en genç vekil adayı Antalya'dan CHP'nin Antalya 1. adayı Deniz Baykal ile 16. sıradaki İsmail Hakkı Gül'ün arasında 62 yaş var.

5 MAK'ın cumhurbaşkanlığı seçimi anketi MAK'ın yaptığı anket sonuçlarına göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan açık ara önde. Her ankette şişirilen Meral Akşener ise yüzde 12'de kaldı.

6 İstanbul’da taksici dehşeti kamerada İstanbul Ümraniye’de taksi şoförü, kavga ettiği kadın yolcusunu bacağından tutarak dışarıya attı. Yerden kalkan kadın ve yoldan geçen bir kişi, taksiye yumruk ve tekme attı, taksici kaçtı.