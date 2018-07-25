Komşu ailelerin pompalı tüfekli 'dedikodu' kavgası

1 Çolpan ilhan mezarı başında anıldı Tiyatro ve sinema oyuncusu Çolpan İlhan, vefatının 4'üncü yılında mezarı başında yad edildi.

2 İspanyol taksicilerden Uber karşıtı gösteri Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de UBER tartışması yaşanmıştı. Bu tepki sadece Türkiye'de değil tüm dünyada kendisini göstermeye başladı.

3 Papaz Brunson'a elektronik kelepçeye itiraz edilecek Ev hapsi şartıyla tahliye edilen ABD'li Papaz Brunson'ın avukatı elektronik kelepçe takılmasına itiraz edecek.

4 Yerde bulduğu 5 bin euroyu sahibine teslim etti Kırşehir'de ayakkabı boyacılığı yapan 64 yaşındaki Bilal Yalçınkaya, yol kenarında bulduğu 5 bin euroyu sahibine teslim etti.

5 Pamuk ipliğine bağlı hayatımız: Kirpinin Zarafeti Bu kitap, size hayata dair mutlak olgularımızın nasıl da pamuk ipliğine bağlı olduğunu hatırlatacak…

6 Kars'ta bin 980 kaçak sigara ele geçirildi Kars'ın Digor ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma durdurduğu bir araçta bin 980 paket kaçak sigara ele geçirdi.