taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.560
USD
4,8377
EURO
5,6632
ALTIN
191,87
PETR
73,9700

Komşu ailelerin pompalı tüfekli 'dedikodu' kavgası

Antalya'da iki komşu aile arasında dedikodu yüzünden çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya döndü. Polisin müdahale ettiği kavgada bazı kişiler gözaltına alındı.

DHA | 25.07.2018 - 15:25..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde dün akşam iki komşu aile arasında 'dedikodu' yüzünden kavga çıktı. Kavga, polisin devreye girmesiyle kısa sürede son buldu.

BUGÜN POMPALI TÜFEKLE DEVAM ETTİ

Bugün öğle saatlerinde komşular arasındaki tartışma yeniden başladı. Kısa sürede büyüyen kavgada Karayel ailesi, pompalı tüfek ve sopalarla muhtar azası Hasan Tat'ın evini bastı. Tat, ailesinin de karşılık vermesi üzerine kavga sokağa taştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahalleye gelen polis, tarafları ayırdı. İki gruptakilerden bazıları gözaltına alındı.

Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olayların büyüme ihtimaline karşı mahallede önlem aldı.

Komşu ailelerin pompalı tüfekli 'dedikodu' kavgası



Komşu ailelerin pompalı tüfekli 'dedikodu' kavgası



Komşu ailelerin pompalı tüfekli 'dedikodu' kavgası

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kayıp Evrim'in babasından çelişkili ifadeler

Kayıp Evrim'in babasından çelişkili ifadeler

89
Alpay Özalan HDP'lilere geçit vermedi

Alpay Özalan HDP'lilere geçit vermedi

363
Başpiskopos Amvrosios: Yangının nedeni ateist Çipras

Başpiskopos Amvrosios: Yangının nedeni ateist Çipras

152
Ormana girenlerden yolunu kaybedip ölenler oldu

Ormana girenlerden yolunu kaybedip ölenler oldu

126
Meral Akşener kurultayda aday olmayacak

Meral Akşener kurultayda aday olmayacak

202
İletişim ve Strateji Başkanlıklarına atama yapıldı

İletişim ve Strateji Başkanlıklarına atama yapıldı

49
Rafet El Roman yeni sevgilisiyle tatilde

Rafet El Roman yeni sevgilisiyle tatilde

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM