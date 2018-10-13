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Komşu kavgasında 37 günlük bebek yaralandı

Bacadan yağmur suyu sızdığı için çıkan kavgada atılan taşlardan biri 37 günlük bebeğin kafasına isabet etti.

DHA | 13.10.2018 - 16:02..
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SEMANUR

Karaman'da 2 katlı binada oturan komşular arasında, bacadan yağmur suyu sızması nedeniyle kavga çıktı.

TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Kavgada, ev sahipleri Taşkıran ve Yıldız aileleri taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

37 GÜNLÜK SEMANUR YARALANDI

Olay sırasında annesi Gurbet Yıldız'ın (21) kucağında olan 37 günlük Semanur bebeğin başına taş isabet etti.

YOLDA SOLUNUMU DURDU...

Ağır yaralanan bebek, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda solunumu duran bebek, Karaman Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.

Kavgada her iki taraftan da taş ve sopalarla yaralanan 4 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis olay ile ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma başlatıldı.

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