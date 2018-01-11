taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.240
USD
3,7922
EURO
4,5690
ALTIN
161,07
PETR
69,1900

Komşuların kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da iki komşu aile arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

İHA | 11.01.2018 - 18:32..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Eyyübiye ilçesi Buhara Mahallesi’nde yaşananan olayda, iİki komşu aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SÖZLÜ TARTIŞMADA BIÇAKLAR ÇIKTI

Harun A., kardeş olan Kamuran ve Sinan Gezmiş’i bıçakla yaraladı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Balıklıgöl Devlet Hastanesinde müdahale edilen yaralılardan Kamuran Gezmiş hayatını kaybetti.

Komşuların kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

HASTANEYE BIÇAKLA GİTTİ

Hastaneye giden aile acil serviste sinir krizleri geçirerek görevlilere zor anlar yaşattı. Yaşanan olay nedeniyle hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Kardeşinin öldüğünü öğrenen Şükrü G. ise kazağının koluna gizlediği bıçağı birden çıkarınca korku ve panik yaşandı.

BIÇAKLI ŞAHIS YAKALANDI

Sivil polisler, şahsa müdahale ederek elindeki bıçağı almayı başardı. Yere yatırılan şahıs etkisiz hale getirilirken olayların daha fazla büyüme ihtimaline karşı hastaneye çevik kuvvet polisleri sevk edildi.

Öte yandan, iki kardeşten birini öldürüp diğerini yaraladığı iddia edilen Harun A.’nın polis tarafından kısa sürede yakalandığı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Uçağını kaçıran yolcu havalimanında ölü bulundu
Atatürk Havalimanı’nda uçağını kaçıran İran uyruklu Gerayely Moghadem, koltukların üzerinde ölü bulundu.
Suriyeli boyacı çocuk okullu olacak
Spor salonuna sevgiyle bakan ve 'ömür boyu üyelik' verilen Suriyeli çocuk Muhammed Halit'e yeni bir imkan sağlandı.
Yaşlı kadın hafriyat kamyonunun altında kaldı
Kadıköy’de hafriyat kamyonu karşıdan karşıya geçen yaşlı bir kadına çarptı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, hafriyat kamyonu şoförü gözaltına alındı.
İstanbul'da polis aracı seyir halindeyken alev aldı
İstanbul'da sabaha karşı saat 04:00 sularında polis aracı yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sorun yaşanmadan atlatılan yangın, seyir halindeyken çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

519
Çankırı Valisi eşiyle ilgili torpil iddiasını yalanladı

Çankırı Valisi eşiyle ilgili torpil iddiasını yalanladı

251
Ahmet Türk 'HDP başkanlığına aday olmam' dedi

Ahmet Türk 'HDP başkanlığına aday olmam' dedi

123
Türkiye-BAE krizinin perde arkası: Sevakin Adası

Türkiye-BAE krizinin perde arkası: Sevakin Adası

43
PKK, CHP'nin operasyonlara engel olmasını istedi

PKK, CHP'nin operasyonlara engel olmasını istedi

157
İstanbul- İzmir arası 3,5 saate iniyor

İstanbul- İzmir arası 3,5 saate iniyor

177
20 kilometre hızla giderken takla attı

20 kilometre hızla giderken takla attı

99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM