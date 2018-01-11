Komşuların kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

20 kilometre hızla giderken kaza nasıl olur?

1 İbrahim Tatlıses: İstanbul'a küstüm İzmir'de yaşamaya karar veren İbrahim Tatlıses, "Ben İzmir'i sevdim o da beni sevdi. Trilyon verseler İstanbul'a dönmem." dedi.

2 Hazine kripto para için harekete geçti Dünya ekonomi piyasalarının gündeminde düşmeyen kripto paralar, Hazine Müsteşarlığı'nın da gündeminde. Hazine'den yapılan açıklamada kripto paralar için çalışma grubunun oluşturulmasına karar verildi.

3 Şehit edilen Filistinlinin ailesinden tazminat istendi İsrail ordusu üç yıl önce vurarak şehit ettiği Filistinli aktivist Guneymat’ın üzerine devrilen askeri aracın masrafını almak için ailesinden 27 bin dolar tazminat talebinde bulundu.

4 FETÖ'nün Muğla asker imamı tutuklandı FETÖ terör örgütünün Muğla asker imamı Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 Hakkari'de 150 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi Şemdinli'de 150 ilk ve ortaokul öğrencisi, öğle yemeği sonrasında rahatsızlanınca ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

6 İçimizdeki gezginin mimarı genlerimiz mi Doç. Dr. Korkut Ulucan, "Yolculuk Tutkusu Geni"nin ne olduğunu ve etkilerini açıkladı.