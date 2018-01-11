Komşuların kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Eyyübiye ilçesi Buhara Mahallesi’nde yaşananan olayda, iİki komşu aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
SÖZLÜ TARTIŞMADA BIÇAKLAR ÇIKTI
Harun A., kardeş olan Kamuran ve Sinan Gezmiş’i bıçakla yaraladı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Balıklıgöl Devlet Hastanesinde müdahale edilen yaralılardan Kamuran Gezmiş hayatını kaybetti.
HASTANEYE BIÇAKLA GİTTİ
Hastaneye giden aile acil serviste sinir krizleri geçirerek görevlilere zor anlar yaşattı. Yaşanan olay nedeniyle hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Kardeşinin öldüğünü öğrenen Şükrü G. ise kazağının koluna gizlediği bıçağı birden çıkarınca korku ve panik yaşandı.
BIÇAKLI ŞAHIS YAKALANDI
Sivil polisler, şahsa müdahale ederek elindeki bıçağı almayı başardı. Yere yatırılan şahıs etkisiz hale getirilirken olayların daha fazla büyüme ihtimaline karşı hastaneye çevik kuvvet polisleri sevk edildi.
Öte yandan, iki kardeşten birini öldürüp diğerini yaraladığı iddia edilen Harun A.’nın polis tarafından kısa sürede yakalandığı öğrenildi.