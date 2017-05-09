Komşularının araçlarını benzin dökerek ateşe verdi

Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi 80030 Sokak'ta, ruh sağlığı bozuk olduğu bildirilen Emin T, ailesiyle tartışıp "Evi yakacağım." diyerek dışarı çıktı.

Emin T, evinin yakınındaki bir akaryakıt istasyonundan aldığı benzini komşularına ait 01 DJG 20 ve 01 EMH 54 plakalı araçlara dökerek ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye görevlilerinin söndürdüğü yangında, söz konusu iki araç kullanılamaz hale geldi. Çevredeki bir araçta da hasar oluştu.

Araçlarının yandığını gören vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Emin T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Aracı yanan vatandaşlardan Ayşegül B, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu araçları kundaklayan kişinin karşı komşuları olduğunu söyledi.

Bu kişinin, evini de ateşe vermeye çalıştığını belirten Ayşegül B, "Kaç defa komşumuzun kapısını zorladı. Çocukta her şey var; bıçaklama, gasp, kapkaç... Biz kaç defa bu aileyi 'Buradan taşının, çocuğunuz tehlikeli' diye uyardık." ifadelerini kullandı.