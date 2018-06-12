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Komşusu ve kardeşlerini vuran çocuk serbest bırakıldı

Konya'da tartıştığı komşusu ve ağabeylerini babasının tüfeğiyle yaralayan İ.T.Z., ifadesinde pişman olduğunu söyledi.

DHA | 12.06.2018 - 10:42..
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Merkez Selçuklu ilçesinde pazar günü saat 13.00 sıralarında, bina kapısının sert kapatılması nedeniyle komşularıyla tartışan 15 yaşındaki İ.T.Z., bir gün sonra komşusu Esra Koç ile misafirliğe gelen ağabeyleri Şaban ve Sami Süslü ile binada karşılaştı.

BABASININ TÜFEĞİYLE 3 KİŞİYİ YARALADI

Eve giren İ.T.Z., babasının pompalı tüfeğini kapıp, tekrar dışarı çıktı. İ.T.Z., binadan çıkan Koç ve Süslü kardeşlere ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği üç kardeş, vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Yaralı kardeşler hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Komşusu ve kardeşlerini vuran çocuk serbest bırakıldı

'KÜFÜR ETTİLER, BEN DE ATEŞ ETTİM'

Olay sonrası kaçan İ.T.Z., dün avukatıyla birlikte polise giderek teslim oldu. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesin alınan İ.T.Z., "Komşularla bazı sıkıntılarımız var. Apartmanın dış kapı otomatiğinde bir sıkıntı vardı. Bundan beni sorumlu tutuyorlardı. Kapı da sert kapanıyordu. Olay günü bakkala giderken karşılaştık. Bana küfür ettiler, ben de sinirlendim ve evden aldığım tüfekle ateş ettim. Daha sonra olay yerinden kaçtım. Pişmanım.'' dedi.

SERBEST BIRAKILDI

İfadesinin ardından 'kasten adam yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen  İ.T.Z., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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